Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat publicat pe rețelele de socializare, aeroportul Transilvania informeaza ca incepand cu data de 28 martie 2024, compania aeriana Wizzair a decis suspendarea temporara a curselor catre și de la Dortmund și Memmingen Germania. Astfel, mureșenii nu vor mai avea zbor direct spre și…

- Din 28 martie, compania aeriana low-cost maghiara va elimina doua dintre cele patru destinații ale sale de pe Aeroportul Internațional Transilvania de la Targu Mureș. In timpul verii, nu va zbura in Germania, suspendandu-și ambele zboruri catre Memmingen și Dortmund. Unele destinații vor disparea și…

- Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș a inregistrat in decursul anului 2023 un numar total de 262.997 de pasageri, potrivit unor statistici publicate vineri, 19 ianuarie, de catre Asociația Aeroporturilor din Romania. Conform sursei citate, topul aeroporturilor din Romania in funcție de…

- Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș scoate la concurs un post de operator handling. Potrivit unui anunț, concursul va avea loc in data de 6 februarie 2024, de la ora 10.00, iar data limita pentru depunerea dosarelor de inscriere este 30 ianuarie 2024, ora 15.30. Informații suplimentare…

- Legarea Moldovei de Transilvania printr-o autostrada este un proiect care incepea in 2007, dar abia anul acesta putem spera ca buldozerele se vor apuca de treaba. Pentru construirea autostrazii, denumita și Autostrada Unirii (A8), de 320 km (ulterior s-au facut 304 km), Parlamentul adopta in 2018, cu…

- Deschiderea lotului Chețani – Campia Turzii de pe Autostrada A3 – Transilvania, inaugurare estimata pentru decembrie 2023, va permite circulația pe autostrada completa de la Targu Mureș (jud. Mureș) pana la Holdea (jud. Hunedoara) pe o lungime de 232,2 de kilometri, cu 10 kilometri in plus fața de lungimea…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, a anunțat miercuri, 27 decembrie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca programele de studii Medicina- limba engleza din Targu Mureș și Medicina- limba engleza din…

- Chețani – Campia Turzii este a doua secțiune a autostrazii Transilvania pe care s-a deschis circulația in #2023, dupa ce in luna septembrie s-au dat in trafic cei 13,55 km dintre #Nușfalau și #SuplacudeBarcau. Astfel se poate circula in regim de autostrada, fara intrerupere, pe 133 km din #A3, intre…