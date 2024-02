WizzAir suspendă zborurile de la Târgu Mureș spre Germania Din 28 martie, compania aeriana low-cost maghiara va elimina doua dintre cele patru destinații ale sale de pe Aeroportul Internațional Transilvania de la Targu Mureș. In timpul verii, nu va zbura in Germania, suspendandu-și ambele zboruri catre Memmingen și Dortmund. Unele destinații vor disparea și din oferta aeroporturilor din Timișoara, Craiova și Iași. WizzAir suspenda zborurile de la Targu… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

