Veniturile din turism obţinute de China în timpul sărbătorilor de Anul Nou chinezesc au depăşit nivelul anterior COVID Datele ar putea oferi o usurare temporara decidentilor politici, deoarece a doua cea mai mare economie a lumii se confrunta cu riscuri dezinflationiste pe fondul cererii slabe a consumatorilor, dar sustenabilitatea impulsului turismului ramane incerta. In timpul sarbatorii, cunoscuta drept cea mai mare migratie anuala din lume, atractiile turistice din intreaga tara au fost martorii unei multimi masive. Cheltuielile pentru turismul intern au crescut cu 47,3%, pana la 632,7 miliarde de yuani (87,96 miliarde de dolari), fata de aceeasi perioada de vacanta din 2023, potrivit datelor Ministerului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

