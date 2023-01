Româncă arestată în Italia. Se obișnuise să-și lovească iubitul în cap cu orice tigaie sau cratiță Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost arestata pentru ca a incalcat un ordin de restricție impotriva concubinului ei, pe care l-a batut de mai multe ori de-a lungul relației, potrivit La Repubblica , citata de rotalianul.ro Barbatul, in varsta de 45 de ani, a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale in total, in urma agresiunilor suferite din partea romancei.Violențele se petreceau chiar și de mai multe ori pe saptamana și au inceput in luna februarie 2022. Conform anchetatorilor, barbatul a ajuns de mai multe ori la spital cu rani pe tot corpul, provocate de femeia de 38 de ani prin… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Italia a fost arestata dupa ce a incalcat un ordin de restricție obținut de iubitul sau pe care il agresa fizic. Femeia il mușca pe barbat și chiar ii dadea cu oalele in cap. Din februarie 2022 pana in decembrie, cand barbatul de 45 de ani și-a facut curaj și a depus plangere, romanca…

- O romanca de 38 de ani a ajuns in arestul poliției din Italia dupa ce, luni la rand, și terorizat concubinul. Barbatul a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale dupa atacurile femeii. Deși avea ordin de restricție, ea s-a intors la locuința victimei sale.

- O romanca in varsta de 38 de ani, stabilita in Italia, a fost arestata de politia din peninsula dupa ce incalcat un ordin de restrictie. Femeia si-a batut de mai multe ori concubinul. Citește și: Hotelul lui Donald Trump din Irlanda cauta angajați din Romania Potrivit La Repubblica, romanca si-a abuzat…

- O romanca de 38 de ani, stabilita in Italia, a fost arestata pentru ca, luni la rand, și-a terorizat concubinul. L-a lovit cu diferite cratițe in cap și l-a mușcat de genunchi, iar barbatul de 45 de ani a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale. Deși avea ordin de restricție, femeia s-a intors…

- Reținut de polițiștii din Gaești, pentru 24 de ore La data de 5 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat,…

- O romanca și-a pierdut viața la numai 34 de ani in urma unui tragic accident rutier petrecut sambata, 26 noiembrie, la Volpiano, o localitate de langa orașul Torino. Femeia calatorea impreuna cu o colega de serviciu, cand mașina in care se afla a fost lovita puternic de un alt autoturism. Anca Simina…

- Caz de transplant de oargane din Italia demn de Cartea Recordurilor, dupa ce ficatul unei femei care a trait puțin peste 100 de ani a salvat o alta viața, conform publicației italiene Corriere della Sera.

- Un egiptean in varsta de 26 de ani și partenera lui, o romana de aceeași varsta, insarcinata, cu domiciliul in Monza, au fost arestați de Poliția de Stat, sub acuzația ca ar fi comis un jaf violent la un magazin de aur, in Sesto San Giovanni (in provincia Milano), scrie Il Giornale . Sursa citata publica…