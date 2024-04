Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 32 de ani și cei trei copii ai sai au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- O romanca de 44 ani a afost gasita fara suflare intr-o magazie din Italia. Femeia se afla la locul de munca și nu se știe cum s-a produs o altfel de nenerocire. Colegul sau, tot raman, a fost cel care i-a descoperit trupul neinsuflețit și a alertat autoritațile.

- Milionarul care va oferi locuri de munca persoanelor de peste 60 de ani. Un producator de lactate din Italia a anunțat public ca va angaja pe viitor doar varstnici. Motivul este unul uluitor! Compania acestuia are peste 250 de ani pe piața și este celebra pentru produsele sale. Milionarul care va oferi…

- O prostituata din Romania a pus la saltea toți banii caștigați din cea mai veche meserie din lumea. Femeia nu pare a fi adepta a imprumuturilor bancare, așa ca a decis sa iși cumpere cu bani gheața mai multe proprietați. A atras atenția Fiscului, iar poliția a descins peste eaFemeia de 50 de ani…

- Caz șocant in Italia. O bandanta de naționalitate romana a fost angajata pentru a avea grija de o femeie cu dizabilitați in Italia. Insa, aceasta a fost, de curand, condamnata la o pedeapsa de trei ani și patru luni de inchisoare, in urma tratamentului inuman aplicat persoanei asistate.

- Un tanar din Cugir și-a batut mama pana a bagat-o in spital. Motivul: Nu i-a dat bani de țigari. Decizie drastica a judecatorilor O femeie din Cugir a fost batuta atat de tare de fiul ei incat a ajuns la spital. Motivul pentru care a fost batuta de propriul copil este ca nu a avut bani in casa pentru…

- Apar detalii șocante in cazul Andreei Rabciuc, romanca disparuta in Italia, ale carei ramașițe umane au fost gasite intr-o casa abandonata, situata in Castelplanio, provincia Ancona. Anchetatorii au descoperit un mesaj scris cu markerul pe o bucata de lemn, aproape de scheletul tinerei.

- Anchetatorii continua sa caute cele trei persoane banuite ca ar fi jucat un rol in uciderea tanarului de 14 ani Alexandru Ivan, care in noaptea de vineri spre sambata a fost impușcat la Monte Compatri, langa Roma, in apropierea stației de metrou Pantano C. Cei trei - nomazi de origine romana, dar…