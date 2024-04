Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 39 de ani a fost arestata in Italia, fiind suspectata de injunghierea mortala a iubitului sau, un barbat de 60 de ani. Tragedia a avut loc in casa victimei, situata in centrul localitații Ischitella, anunța Corrriere della Sera.Vincenzo Silvestri, un barbat cunoscut și apreciat…

- O crima neașteptata a avut loc, de curand, in Italia. De aceasta data este vorba despre o romana in varsta de 38 de ani, care si-ar fi injunghiat mortal partenerul de viața. La sosirea polițiștilor, aceasta a fost gasita langa trupul neinsuflețit al barbatului.

- Tanara a povestit ca nu mai suporta bataile tatal sau. In noaptea crimei, barbatul s-a intors nervos acasa dupa ce a fost dat afara dintr-un local.Și-a așteptat soția acasa și acolo a inceput sa o bata, iar apoi și-a agresat fiica.Satula de situație, tanara a apucat un cuțit de bucatarie și și-a injunghiat…

- O romanca din Italia a fost dusa cu forța la aeroport de polițiști și trimisa de urgența in țara, dupa ce a facut mai multe infracțiuni grave. Au fost luate masuri dure impotriva femeii, dupa ce a terorizat oamenii. Iata ce a facut.

- Trupul neinsuflețit a fost gasit in ferma Castelplanio, la nici macar un kilometru de locul unde Andreea Rabciuc a disparut pe 12 martie 2022.Potrivit primelor reconstituiri, tanara de 26 de ani ar fi plecat dupa o cearta cu Simone Gresti, iubitul ei de 44 de ani. Individul este acum cercetat pentru…

- Trupul neinsuflețit a fost gasit in ferma Castelplanio, la nici macar un kilometru de locul unde Andreea Rabciuc a disparut pe 12 martie 2022.Potrivit primelor reconstituiri, tanara de 26 de ani ar fi plecat dupa o cearta cu Simone Gresti, iubitul ei de 44 de ani. Individul este acum cercetat pentru…

- O tragedie din Italia a produs multa suferința in sufletul unei familii din Romania. Un roman a murit zdrobit de un buștean, care s-a prabușit peste el. Acesta s-a stins din viața pe loc, iar moartea lui a starnit multa suferința. Barbatul avea 27 de ani și era tatal unei fetițe de cateva luni.

- Delia Zarnescu, romanca de 58 de ani ucisa la 5 ianuarie, a fost inmormantata, sambata, in localitatea Naro, unde a fost decretat duminica doliu local. Trupul neinsufletit al celeilalte romance ucise, Maria Rus, va fi adus luni in Romania, transmite news.ro .