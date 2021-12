Stiri pe aceeasi tema

- Allianz-Tiriac Asigurari a primit aprobarile necesare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliului Concurentei pentru achizitia pachetului majoritar de actiuni al unuia dintre cei mai cunoscuti asiguratori din Romania.

- Proiectul de plafonare a tarifelor de referinta la RCA risca sa atraga deschiderea unei noi proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul legislatiei de profil, deoarece nu este in concordanta cu Tratatul de functionare a Uniunii Europene si cu legislatia europeana incidenta in domeniul asigurarilor,…

- Președintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, critica dur activitatea Autoritații pentru Supraveghere Financiara ASF) care in opinia sa asista pasiva la creșterile ”nesimțite” de tarife pe zona RCA dupa ce ”la fel de pasiv” a asistat…

- 74% dintre romani se declara interesati de asigurarile de locuinte si de bunuri, insa doar una din cinci locuinte este protejata printr-o asigurare obligatorie PAD, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare…

- Pandemia a schimbat parerile romanilor legat de asigurari sau cel puțin așa arata datele unui sondaj. Astfel, „74% dintre romani se declara interesati de asigurarile de locuinte si de bunuri”, rezulta dintr-un sondaj de opinie realizat de UNSAR impreuna cu IRES. Interesul este reflectat intr-o mai mica…

- ​În actuala criza RCA, ASF a aprobat miercuri un nou director general la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care a preluat conducerea City Insurance și va plati daunele catre clienții și pagubiții acestui asigurator în faliment. Este vorba de Mona Cucu, fost director ASF, care este…

- “Programul de educatie financiara ASF Student Club, editia a-II-a, va fi reluat in luna octombrie a acestui an. La fiecare doua saptamani, studenti din diverse universitati vor putea participa la workshop-uri practice sustinute online de lectorii Autoritatii de Supraveghere Financiara, profesionisti…

- Scandalul falimentului ”tolerat” al City Insurance nu trebuie sa se opreasca aici. Dupa falimentele asiguratorilor ASTRA și Carpatica, iata ca nimeni din ASF nu pare sa fi învațat nimic, iar acum ne confruntam cu un nou caz care ne face sa platim mai mult pentru RCA din cauza ineficacitații…