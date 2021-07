Stiri pe aceeasi tema

- Polonezul Robert Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen, a fost ales pentru al doilea an consecutiv "fotbalistul anului" in Germania, dupa ce a doborat recordul de goluri marcate in cursul unui sezon in Bundesliga - 41, ce era detinut de 49 de ani de legenda Gerd Mueller, informeaza AFP. Magazinul…

- Ofertele pentru codul sursa original al World Wide Web, creat de inventatorul britanic Sir Tim Berners-Lee si scos la licitatie in format NFT (“non-fongible token”), au urcat la suma de 2,8 milioane de dolari de la oferta de pornire de 1.000 de dolari, cu doua zile inainte ca licitatia organizata de…

- Portugalia intalnește Germania, sambata, de la ora 19:00, in Grupa F a Campionatului European de fotbal, pe stadionul Allianz din Munchen. Potrivit specialiștilor, echipa lui Joachim Low – selecționerul Germaniei, nu mai are voie sa faca niciun pas greșit, daca vrea sa mai ramana in competiție. Meciul…

- Selectionerul echipei de fotbal a Germaniei, Joachim Loew, i-a convocat miercuri pe Thomas Mueller si Mats Hummels pentru EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), la doi ani dupa excluderea lor din "Mannschaft" ca urmare a esecului de la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- 13 exemplare de zimbru au ajuns zilele trecute in Magura Zimbrilor, Armeniș tocmai din Germania. Fiecare zimbru este valoros din punct de vedere genetic și este ales cu multa atenție de specialiști pentru a fi translocat și eliberat in acest habitat optim. Zimbrii care au ajuns acum provin din 9 rezervații și…

- Bayern Munchen nu isi permite sa-l transfere pe Erling Haaland, atacantul norvegian al Borussiei Dortmund, a declarat, pentru Sport Bild, Oliver Kahn, membru al consiliului director al clubului bavarez, citat de France Football. Bayern este slabita financiar din cauza pandemiei si nu se poate gandi…