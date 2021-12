„Riposta va consta în atacuri devastatoare”. Explozii în Iran Situația tensionata din Iran continua, mai multe explozii fiind fost raportate in apropierea complexului nuclear Bushehr, din sudul țarii. Autoritațile au declarat ca este vorba despre un exercițiu militar și spun ca se pregatesc de o riposta „devastatoare” in Israel. Mohammadtaqi Irani, oficial al Administrației de la Teheran, a declarat ca este vorba despre un exercițiu antiaerian. In urma cu cateva zile, explozii similare au avut loc la complexul nuclear Natanz, in centrul Iranului. Și atunci autoritațile de la Teheran au precizat ca au fost teste antiaeriene. De partea cealalta, Israelul a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

