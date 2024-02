Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in SUA! Directorul celei mai mari banci din Nigeria a murit, impreuna cu familia, intr-un accident de elicopterDirectorul celei mai mari banci din Nigeria si un fost presedinte al bursei tarii africane au murit intr-un accident de elicopter in Statele Unite ale Americii, in California, au…

- Tragedie in Congo, unde trei cetațeni romani au pierit și alți patru au fost raniți in urma unui atac al unei grupari de rebeli asupra unui grup de foști militari romani care se aflau in zona pentru a antrena armatele locale. Informația a fost confirmata de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un…

- Un varstnic și-a pierdut viața, aseara, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, pe DN 2 E85, la ieșire din Poșta Calnau catre Potarnichești. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, un șofer de 22 de ani, din Bisoca,…

- La sfarșitul acestui an, premierul Marcel Ciolacu a emis o decizie privind numirea celor cinci „jupani” care vor evalua, in urmatorii trei ani, pe inalții funcționari publici din țara noastra. Premierul Marcel Ciolacu a stabilit recent cine sunt membrii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale…

- Bogdan Popescu a anunțat membrii CA TAROM ca iși da demisia, fapt recunoscut de avocatul Catalin Dancu, pentru Puterea. Avocatul Catalin Dancu, membru in CA TAROM , a declarat pentru Puterea ca Bogdan Popescu a anunțat de joi, 28 decembrie, intenția de a pleca din fruntea TAROM. „Ne-a luat pe toți prin…

- Șaptesprezece persoane, inclusiv un cetațean kenyan, au murit cand un autobuz de pasageri a ieșit din drum pe o „curba ucigașa” și s-a prabușit pe un munte din centrul Filipinelor, au declarat miercuri oficialii. Autobuzul circula in municipalitatea Hamtic din provincia Antique. Accidentul a avut loc…

- Accidentul s-a petrecut pe drumul european 70, in zona localitatii Peretu din judetul Teleorman, din cauza unei manevre imprudente de depașire, potrivit totalimpact.ro . Echipele de salvare au gasit-o pe tanara de 19 ani in stop cardio-respirator și, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu au mai reușit…

- Tragedie fara margini: o mama de 25 de ani a murit intr-un accident teribil, dupa ce soțul ei a murit la volanO tanara in varsta de 25 de ani din Vaslui a murit, iar sotul si cei doi copiii ai acesteia au fost raniti in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, in judetul Neamt. Primele date…