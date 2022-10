Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu (76 de ani) a fost internat de urgența la spital, dupa ce a acuzat probleme de respirație. Diagnosticat cu apnee in somn, in 2018, fostul portar al Rapidului și al naționalei Romaniei, a acuzat vineri noapte probleme de respirație. Rica Raducanu, internat in spital Azi, a fost transportat…

- Probleme grave de sanatate pentru Florin Salam. Manelistul a fost internat in spital și a fost trecut pe oxigen. Florin Salam are parte in prezent de ingrijiri medicale, iar familia ii este alaturi. Probleme grave de sanatate pentru Florin Salam Florin Salam trece prin momente dificile. Miercuri noapte…

- Fostul emisar special al Kremlinului, Anatoli Ciubais, a demisionat din funcție dupa invazia Rusiei in Ucraina. In prezent, acesta este internat intr-un spital din Europa din cauza unei boli autoimune, scrie Reuters.