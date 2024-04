Cei 17 pacienți morți in doar patru zile la secția ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon au lasat in urma semne de intrebare și multa suferința familiilor. Tragedia care a lovit secția de Terapie Intensiva a Spitalului Pantelimon a adus nu doar durere și pierdere, ci și indoieli și intrebari despre condițiile și ingrijirea pacienților. […] The post Marturii cumplite despre pacienții de la spitalul Sf. Pantelimon: „L-am gasit murdar, nu era conectat la perfuzie, sau la oxigen” appeared first on Puterea.ro .