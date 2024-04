In legatura cu noradrenalina, care face subiectul controalelor la Spitalul Sf. Pantelimon din București, prof. univ. dr. Șerban Bubenek spune ca ”medicul este obligat sa monitorizeze efectele pe care sconteaza sa le obțina”, in urma administrarii acestei substanțe. Noradrenalina se administreaza in starile de șoc, inclusiv in șocul septic, in situațiile cand este necesara creșterea […] The post Medicul este obligat sa monitorizeze efectele noradrenalinei, spune prof. univ. dr. Șerban Bubenek appeared first on Puterea.ro .