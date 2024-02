Consultantul Robo ”vine” și in Romania. Revolut a lansat in Romania Consultantul Robo, pentru a automatiza investițiile personalizate ale clienților, scrie economica.net. Consultantul Robo propune un portofoliu ținand cont de circumstanțele personale ale clientului, cum ar fi toleranța la risc sau obiectivele financiare și urmarește evoluțiile pieței. Pachetul minim de investiții este de 100 de euro, iar comisioanele constau intr-o taxa anuala de administrare de 0,75% din valoarea portofoliului, perceputa in fiecare luna. Disponibil din secțiunea de Investiții din aplicație, consultantul propune…