Revolut depaseste 1 milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere de 400% in semestrul al doilea din 2019 Fintech-ul britanic Revolut depaseste pragul de 1 milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere de 400% in a doua jumatate a anului 2019.



Romania devine astfel a doua cea mai mare piata Revolut dupa Marea Britanie, ocupand a doua pozitie si in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, urmata de Franta, Polonia si Irlanda.



Fintech-ul britanic a inregistrat o crestere record pe piata locala si a deschis in medie 3.300 de noi conturi zilnic in ultima jumatate de an.



Utilizatorii apreciaza simplitatea produsului, precum si functionalitatile sale de siguranta sporita,

Sursa articol si foto: business24.ro

