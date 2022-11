Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Lipova a fost o veritabila Capitala internaționala a culorilor. Concursul Internațional de Arte Vizuale „Culorile Toamnei”, ajuns la ediția cu numarul XIX, a reunit anul acesta lucrari de arta plastica ale unor tineri autori din Romania și din R. Moldova, Cehia, Letonia, Lituania, Franța, Thailanda,…

- Romania va fi sub „umbrela” Skyshield: 14 tari membre NATO vor instala un sistem de aparare antiaeriana. SkyShield va reprezenta un plus de securitate pentru toata Europa, mai ales in contextul permanentelor amenintari ale lui Putin. Dar e nevoie si de achizitii militare. Intalnirea oficiala pentru…

- Paisprezece state membre sau partenere ale NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Ceremonia de semnare a European Skyshield…

- Ministrul Vasile Dincu a semnat scrisoarea de intentie pentru participarea Romaniei la European Sky Shield Initiative (ESSI), initiativa propusa si coordonata de catre Germania, in marja reuniunii ministeriale NATO care a avut loc la Bruxelles. La ceremonie a participat si secretarul general adjunct…

- Paisprezece state membre sau partenere ale NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Ceremonia de semnare a European Skyshield…

- Experții pe energie consultați de Libertatea sunt imparțiți in privința plafonarii prețurilor la importurile de gaze pe care le face Uniunea Europeana. Cei mai mulți susțin ca acest lucru va face ca producatorii sa nu mai vanda gaze in Europa, existand riscul unor penurii, in vreme ce alții spun ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca tara sa, alaturi de mai multe state membre ale Uniunii Europene, au creat ‘Initiativa Kiev’ in scopul consolidarii cooperarii regionale, informeaza marti dpa. Seful statului ucrainean a numit participantii la acest format, vecinii Polonia,…

- Consilierul prezidential Luminita Odobescu a participat, luni, la reuniunea la nivel inalt intitulata „Inițiativa Kiev”, alaturi de omologi din mai multe state ale Uniunii Europene(UE). „Am participat astazi, la Kiev, la invitatia partii ucrainene, la reuniunea la nivel inalt intitulata ‘Initiativa…