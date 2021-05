Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 3 WTA, a marturisit in cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent cum a fost sa joace tenis in vremuri de pandemie. „Da, nu este deloc usor. Este greu sa fii intr-o bula in fiecare saptamana. Dar trebuie sa fim recunoscatori pentru faptul ca se desfasoara aceste turnee. De fapt,…

- Turistii americani urmeaza sa fie primiți in Uniunea Europeana in lunile urmatoare, cu conditia sa fie vaccinati impotriva Covid-19, a spus presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen intr-un interviu acordat cotidianului american New York Times . „Americanii, din cate stim, folosesc vaccinuri…

- Duminica, 14 martie, o zi atipica pentru celebra gala de premiere din industria muzicala, a avut loc decernarea trofeelor Grammy 2021. Taylor Swift si Billie Eilish si-au impartit doua dintre cele mai importante categorii: Album of the Year (folklore) si Record of the Year (Everything I Wanted). Cea…

- Beyonce a primit premiile Grammy la categoriile interpretare Ramp;B Black Parade , pentru cel mai bun videoclip Brown Skin Girl si pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion la piesa SavageSurprize la premiile Grammy din acest an.Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, principalele premii ale celei…

- Taylor Swift si Billie Eilish au castigat, duminica, principalele premii ale celei de-a 63-a editii a galei Grammy, iar Beyonce a obtinut premii la patru categorii, devenind cea mai premiata femeie din istoria Grammy, transmite Reuters. Albumul surpriza "Folklore", inregistrat de Taylor…

- Taylor Swift si Harry Style se numara printre artistii invitati sa sustina recitaluri la gala de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc weekendul urmator in Statele Unite, informeaza DPA. Programul celei de-a 63-a gale Grammy Awards va include reprezentatii artistice sustinute de Taylor Swift,…