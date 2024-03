Legături primejdioase la nivel înalt: Kövesi dezvăluie sute de plângeri în ancheta vaccinurilor Pfizer! Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), a facut declarații șocante despre dosarul vaccinurilor Pfizer, in contextul pandemiei COVID-19. Kovesi a dezvaluit ca instituția pe care o conduce a primit sute de reclamații legate de achiziția vaccinurilor Pfizer, motiv pentru care s-a decis deschiderea unei anchete. „Ancheta este inca in curs și este un caz complex. Deocamdata, nu putem divulga mai multe informații, avand in vedere ca investigația este in desfașurare”, a explicat Kovesi. Anunț oficial In octombrie 2022, EPPO a confirmat oficial ca deruleaza o ancheta legata de modul in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

