Procurorii de la Parchetul European condus de Kovesi preiau ancheta belgiana in cazul Pfizergate și cerceteaza mesajele dintre Ursula von der Leyen și șeful companiei farma Procurorii europeni, conduși de Codruța Kovesi, investigheaza acuzații de comportament infracțional in legatura cu negocierile privind vaccinurile intre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , și CEO-ul Pfizer, conform unui purtator de cuvant al procurorilor din Liege. Investigatorii de la Oficiul European al Procurorului Public (EPPO) au preluat in ultimele luni ancheta de la procurorii belgieni care investigau…