Laura Codruța Kovesi preia ancheta in cazul Pfizer Procurorii europeni din institutia condusa de Laura Codruta Kovesi investigheaza acuzatii de incalcare a legii in legatura cu negocierile pe care presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si directorul general al companiei Pfizer le-au avut pentru livrarea de vaccinuri anti-COVID, a declarat pentru POLITICO un purtator de cuvant al Biroului Procurorului din Liege. Anchetatorii de la Parchetul European (EPPO) au preluat acheta de la procurorii belgieni care o investigau de cateva luni pe Ursula von der Leyen in legatura cu „interferenta…