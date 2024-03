”Dependența este misterioasa și iraționala”, scrie psihiatrul Robert Dupont, primul director al National Institute on Drug Abuse din SUA și țarul drogurilor de la Casa Alba in timpul președinților Nixon și Ford.”, așa scrie Gabor Mate in cartea sa ”Pe taramul fantomelor infometate. Prizonieri in lumea dependenței” Despre dependența, cauze, despre traume, familii și durere am discutat cu Sorin Lucaci , de la editura Herald , cea care a tiparit carțile medicului Gabor Mate. ”Dependența este iraționala, iar uneori comportamentul persoanelor dependente le pare de neințeles pana și lor. Dar cum ar…