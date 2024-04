Stiri pe aceeasi tema

- ”Cel putin 75% din comertul mondial se desfasoara prin canale de vanzari indirecte (prin retele de parteneri) si 80% dintre executivi le considera importante pentru business-uri. Cu toate acestea, numai o treime dintre companii reusesc sa valorifice aceasta oportunitate”, arata un studiu realizat de…

- Potrivit rezultatelor unui sondaj comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today, Joe Biden, in varsta de 81 de ani și actualul președinte in funcție, a reușit sa recupereze din handicap și sa se apropie de Donald Trump, in varsta de 77 de ani. Trump conduce cu doar un punct […]…

- Dezbatere nebuna in statul american Tennessee, unde oamenii ar putea primi legume injectate cu vaccin anticovid! In tot acest timp, virusologi de renume mondial avertizeaza asupra unui adevarat val de decese cauzate de vaccinurile anticovid. Legume injectate cu vaccin anticovid! Asta vor politicienii…

- Cu apropierea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, se contureaza perspective complexe in ceea ce privește forța de munca asiatica prezenta in țara. Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, a atras atenția asupra unui posibil exod masiv al acestei categorii de lucratori catre statele occidentale,…

- KazMunayGas, principalul acționar al Rompetrol, iși propune sa-și majoreze semnificativ producția de gaze, cu 70%, pana in 2030. Compania vizeaza in special zacamintele mai puțin cunoscute. Extinderea ar putea permite companiei sa exporte cantitați importante de gaze, prin Rompetrol, pe langa exporturile…

- Arabia Saudita va gazdui un nou eveniment sportiv in aceasta primavara, turneul de snooker de la Riyadh, care va avea loc intre 4 și 6 martie. La turneu vor participa 10 jucatori profesioniști, printre care Ronnie O'Sullivan (48 de ani, locul 1 mondial), Judd Trump (34 de ani, locul 2 mondial), Mark…

- Europa se confrunta cu o criza de aprovizionare cu motorina, cauzata in principal de scaderea activitații de rafinare din SUA și de intreruperi in comerțul mondial. Scaderea activitații de rafinare din SUA și intreruperile din comerțul mondial au redus aprovizionarea cu motorina in ultimele saptamani,…

- Emiratele Arabe Unite, unul dintre cei mai jucatori din piața petroliera, iși modifica radical operațiunile financiare, mai ales ca studiile arata faptul ca mai au petrol pentru doar 50 de ani, informeaza News.ro. Tranzactiile comerciale ale Emiratelor Arabe Unite, excluzand cele cu petrol, au atins…