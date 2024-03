Dependența, o consecință a traumelor din copilărie? Deși in societatea de astazi, atunci cand vorbim despre dependențe, primele dintre ele care ne vin in minte sunt cele de droguri și de alcool, in realitate spectrul adicțiilor este mult mai larg. De la mancare, țirgari, jocuri de noroc și chiar munca, toate acestea se pot transforma ușor in dependențe atunci cand echilibrul este adesea perturbat, cu buna știința sau fara. Cu toate acestea, cele mai stigmatizate persoane in societate raman cele cu dependența de droguri sau de alcool. La podcastul ”Dialogurile Puterii” continuam campania ”Inainte și dupa drog, cu tine”, in care ne dorim sa ajutam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

