- Siretenii sunt așteptați la Revelionul in aer liber care va incepe la ora 23.00 in centrul orașului. Atmosfera va fi intreținuta de Grupul de uratori ”Flori de Colț” de la Ostra, solistul de muzica populara Rotaru și de elevii Atelierului de muzica din Siret. La trecerea dintre ani va fi și un frumos…

- Majoritatea romanilor prefera sa petreaca Revelionul in stațiunile de munte, inconjurați de zapada și peisaje uimitoare. La cateva hoteluri și pensiuni inca mai gasesc locuri libere, astfel ca este important sa știe cat trebuie sa plateasca daca vor sa iși petreaca noaptea dintre ani intr-un loc precum…

- Ministrul britanic al Apararii, Grand Shapps, spune ca rușii au pierdut aproape un sfert din flota de la Marea Neagra in ultimele 4 luni. Afirmațiile sunt facute dupa ce ucrainenii au atacat portul Feodosia, din Crimeea ocupata, și au reușit sa distruga cel puțin doua nave, printre care și nava de asalt…

- Cu apropierea sarbatorilor de iarna, discuțiile privind prețurile considerate ridicate pentru vacanțele din Romania au izbucnit din nou pe internet, starnind „revolte” tradiționale printre utilizatorii online. In incercarea de a oferi clarificari și perspective in aceasta dezbatere, un expert in turism…

- Topul crescatorilor de vaci din Romania este dominat de olandezi, care dețin cea mai mare ferma zootehnica integrata de la noi, cu efective de 13.000 de animale. In clasamentul marilor exploatații se mai afla acționari romani, israelieni și italieni. De departe, cea mai mare afacere din sector este…

- Titlul de „Capitala Tineretului din Romania” a fost adjudecat de municipiul Vaslui, care a concurat cu municipiul Slobozia, din județul Ialomița, intr-un concurs de concepte a carui gala a avut loc la Targu Jiu. In fiecare an, un oraș din Romania este desemnat „Capitala Tineretului din Romania”, in…

- Grupul bancar francez Societe Generale a raportat vineri rezultate trimestriale peste asteptari, gratie performantelor solide ale diviziei de investitii care au contracarat rezultatele slabe ale diviziei de retail din Franta, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In perioada iulie-septembrie 2023,…

- Autoritațile ruse au vandut la licitație publica apartamentul de lux detinut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si de sotia acestuia, Olena Zelenska, in Ialta, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014, potrivit RIA Novosti și Lenta.