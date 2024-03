Cum se poate reduce consumul de carburant prin stilul de conducere Consumul de carburant poate fi redus prin adoptarea unui stil de conducere adecvat, spun specialiștii. Economia poate ajunge chiar și la 50%. Cel mai important lucru la mașinile cu cutie de viteze manuala este sa folosiți treapta de viteza cea mai larga. Astfel, este indicat sa va aflați in treapta a patra de viteza inca inainte de a ajunge la 50 km/h. La 100 km/h ar trebui sa va aflați in treapta a cincea. Folosirea treptelor inferioare de viteza este recomandata doar pe distanțe scurte și pe terenuri cu o panta accentuata. Mersul cu o turație constanta este un alt secret, susțin specialiștii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

