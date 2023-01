Reuters: Franţa speră să câştige contracte militare profitabile în România “Avem o relatie strategica puternica cu Romania de 15 ani”, au declarat pentru Reuters surse diplomatice de la Paris inaintea vizitei. “Dar realitatea este ca (…) acest parteneriat este si mai puternic” de cand presedintele Emmanuel Macron a decis trimiterea escadrilei de tancuri Leclerc si desfasurarea sistemului de aparare antiaeriana Mamba, au spus diplomatii francezi. “Vrem sa concretizam acest lucru prin cooperarea in dosare industriale care sunt foarte promitatoare”, au adaugat ei. In special, Franta spera sa ajunga la un acord cu privire la vanzarea a patru corvete Gowind, care ar imbunatati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

