Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Ștefan Oprea, a spus, miercuri, in plenul Senatului, ca proiectul privind drona romaneasca este unul in care crede și mai multe companii romanești au produse deja foarte performante.Oprea a spus ca are mare incredere in drona romaneasca.„Despre…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft (Invest AG) si Rudolf Brenner Holding GMBH (RBH) intentioneaza sa preia compania Philoro Holding GMBH, prin intermediul Kultas Beteiligungs GmbH, societate creata pentru aceasta operatiune”, anunta…

- Drona a aruncat la coș toate manualele de arta militara și a democratizat complet campul de lupta. „Ceața razboiului” - coșmarul tuturor generalilor din istoria lumii - s-a risipit brusc și total, iar campul de lupta a devenit extrem de transparent. Totodata, banalul smartphone s-a transformat intr-unul…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- ”Investeste romaneste trebuie sa devina o realitate in cel mai scurt timp prin investitii sustinute si de Guvern in industria din Romania. O industrie care aduce un aport in PIB de peste 25%, procent care ne situeaza peste media Uniunii Europene, aport despre care foarte putini vorbesc si mult mai putini…

- „Am lansat cea mai mare investiție din istoria cercetarii romanești: cu 1,6 miliarde de lei vom operaționaliza 20 de centre de excelența in cercetare”, a anunțat ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. „Ne dorim sa consolidam cercetarea romaneasca. Sa atragem savanți de talie mondiala alaturi de cercetatorii…

- Marcel Ciolacu a transmis romanilor, astazi, un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior.…