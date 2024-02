Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Fragmente de drona de tip Shahed au fost gasite duminica pe teritoriul Republicii Moldova, in zona frontierei cu Ucraina, in apropierea localitatii Etulia, din raionul Vulcanesti, a anuntat Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) din Republica Moldova, transmite news.ro. …

- Se ofera un ajutor de la stat pentru firmele afectate de razboi. Detalii in acest sens vin de la ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Oficialul de la Guvern anunța ca pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS. Aceasta este o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si…

- Miercuri spre joi, 13/14 decembrie, forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție Aeriana, notificand…

- O drona ruseasca de atac, folosita pentru atacuri asupra porturilor ucrainene, s-a prabușit in noaptea de miercuri spre joi in zona localitații tulcene Grindu, aproape de granița, formand un crater de 1,5 m adancime, a informat joi MApN.Redam comunicatul Ministerului Apararii: „Miercuri spre…

- Razboi in Ucraina, ziua 655. Ucraina a fost nevoita sa ceara asistenta de urgenta din Romania si Polonia pentru a treia oara de la inceputul iernii din cauza unui deficit in sistemul energetic