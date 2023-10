Stiri pe aceeasi tema

- Pentru aceste zile de toamna ți-am pregatit o rețeta de piure de țelina cu alune coapte. Este o delicatesa și te asiguram ca acest preparat va reuși sa-ți incante papilele gustative. Daca nu ai incercat aceasta mancare gustoasa și sanatoasa pana acum, atunci este momentul perfect sa o faci. Iata de…

- Este vineri și cu siguranța și tu iți dorești sa pregatești ceva dulce. Daca nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru crumble cu mere. Este un preparat gustos pentru toamna. Cei mici il vor adora cu…

- Toamna este anotimpul minunat al schimbarilor de culori și gusturi, iar rețeta de dovleac umplut cu creveți este un preparat delicios care captureaza esența acestei perioade magice. Cu aromele bogate ale dovleacului copt și ale creveților sațioși, aceasta rețeta este un festin culinar potrivit pentru…

- Este nevoie de puțin timp și de pregatire pentru a face acest preparat in casa. Conservele previn risipa de legume, furnizeaza nutrienți in lunile de iarna și sunt mult mai sanatoase decat soiurile cumparate din magazin. Odata ce ai incercat acest sos de roșii de casa simplu și gustos, nu vei mai cumpara…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocanița de vinete cu naut. Este un preparat delicios de sezon și ar trebui sa-l incerci…

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu cateva zile bune și mai sunt doar cinci zile pana este gata, iar romanii gatesc doar rețete de post. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai pregatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim…

- Buzaul, un județ cu o istorie incarcata și o cultura bogata, ne imbie cu o delicioasa tradiție culinara: covrigii de Buzau. Adevarate opere de arta gastronomica, acești covrigi sunt sinonimi cu autenticitatea, savoarea și crocantul desavarșit. Daca pașești in orașul Buzau, este imposibil sa nu simți…