- "Sharoma de post" este o expresie care se refera la o aroma sau la un preparat alimentar specific pentru perioadele de post religios. In aceste perioade, conform tradiției creștine, se practica abstinența de la consumul de produse de origine animala, inclusiv carne, lapte și oua. Astfel, "sharoma…

- Rețetele pentru un pranz delicios sunt numeroase și pot fi gatite foarte simplu. PEntru a-i mulțumi chiar și pe cei mai pretențioși, poți opta pentru pastele cu somon și tarhon care sunt foarte gustoase și s eprepara int-un timp record.

- Ne aflam in postul Paștelui, cel mai greu din an, iar din acest motiv ne-am pregatit sa-ți prezentam cea mai simpla rețeta de brioșe cu nuci. Este desertul care iți va incanta papilele gustative in aceasta perioada din an. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Daca nu știi ce sa mai gatești și nimic pare ca nu mai este pe placul tau, rețeta de mai jos te poate ajuta. Supa crema de morcovi și ricotta va aduce un gust unic pentru tine și iți va bucura panilele gustative. Se prepara simpla, astfel ca nu ai nevoie de multe cunoștințe in bucatarie.

- Daca vrei sa te bucuri de un preparat nou, atunci pregatește rețeta de pachețele de primavara. Acestea vor reuși sa-ți incante papilele gustative. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Astazi, pe data de 9 martie 2024, sunt sarbatoriți Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Pentru aceasta zi de sarbatoare ți-am pregatit o rețeta simpla de mucenici muntenești fierți. Este preparatul care iți va incanta papilele gustative. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Rețeta de ardei copți cu smantana și usturoi se gatește foarte simplu. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar rezulatul va fi unul delicios. Il poți servi pe post de garnitura alaturi de o friptura sau poate fi inclus intr-o salata.

- Rețeta de pui cu smantana este delicioasa și va satisface papilele gustative chiar și pentru cei mai pretențioși. Preparatul se poate consuma alaturi de legume, orez sau paste, iar cina va fi perfecta.