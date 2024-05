Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sirski a declarat ca situația de pe linia frontului s-a inrautațit in urma multiplelor atacuri rusești, scrie BBC. „Situația de pe front s-a inrautațit”, a declarat duminica generalul Sirski intr-o postare pe Telegram. El a confirmat ca forțele ucrainene…

- Potrivit unor ofițeri ucraineni de rang inalt care au servit sub comanda generalului Valeri Zalujnii, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei pana la inlocuirea sa in februarie, tabloul militar pe front este unul sumbru, relateaza Politico.Aceștia au declarat, sub protecția anonimatului, ca…

- Ocupanții ruși ataca pe toata linia frontului și folosesc aviația pentru a-și susține asalturile, iar in ultimele 24 de ore au avut loc 71 de ciocniri pe front intre trupele ucrainene și cele ruse, potrivit unui comunicat de marți dimineața publicat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Inamicul…

- Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona. Kievul a declarat ca dronele rusești au lovit regiunile sudice Mykolaiv și Odesa,…

- Portugalia va contribui cu 100 de milioane de euro la un proiect inițiat de Cehia prin care se urmarește sa se livreze muniție Ucrainei din țari terțe. Ministerul Apararii de la Lisabona a precizat ca inițiativa vizeaza livrarea rapida a celei mai mari cantitați de muniție posibile. „Utilizarea acestor…

- Președinții Turciei și Ucrainei se vor intalni astazi, la Istanbul. Tayyip Erdogan și Volodimir Zelenski vor discuta despre razboiul din Ucraina. Liderul ucrainean va sosi in Turcia vineri dupa-amiaza. O sursa a sugerat ca liderul de la Ankara se va concentra pe accentuarea relațiilor bune dintre cele…

- Romania susține lupta justa a Ucrainei impotriva agresiunii Rusiei prin luari de poziție ferme, atat in cadrul Uniunii Europene, cat și in calitatea sa de țara membra NATO. Despre situația reala din țara vecina am purtat o discuție cu senatorul liberal Cristian Niculescu-Țagarlaș, președintele Comisiei…

- O drona a rușilor a trecut granița cu Republica Moldova, susține armata ucraineana. Incidentul ar fi avut loc in noaptea de luni spre marți. Drona a zburat „mai mulți zeci de kilometri” inainte de a intra in spațiul aerian al Ucrainei, a precizat armata ucraineana, citata de Sky News. Ruta a fost stabilita…