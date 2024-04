Kings of Leon a lansat single-ul “Split Screen”

Kings of Leon a lansat single-ul “Split Screen”. Este cea mai recentă piesă de pe viitorul lor al 9-lea album, Can We Please Have Fun, care va fi lansat pe 10 mai. „Split Screen” aterizează în mijlocul albumului, o secțiune mai meditativă de cântece care favorizează textura și atmosfera. „Ne place… [citeste mai departe]