Stiri pe aceeasi tema

- Desertul este pe placul tuturor, iar de cele mai multe ori nu lipsește de pe masa romanilor. Daca iți dorești un preparat delicios și ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu mere și bezea care este ideala pentru musafiri, dar și pentru familia ta. Iata care sunt ingredientele de care…

- Daca ești fan dulciuri și in special fistic, atunci aceasta prajitura este pentru tine. Desertul se prepara foarte rapid și nu ai nevoie de prea multe ingrediente. Cu siguranța vei fi surprins de rezultatul final.

- Bunica Gherghina face senzație pe TikTok, acolo unde are o mare comunitate de urmaritori. Batranica in varsta de 72 de ani reușește sa impresioneze pe toata lumea cu pofta ei de viața, cu simțul umorului bine ridicat, dar și cu preparatele delicioase pe care le face. Astazi ne prezinta rețeta ei de…

- Un desert care va fi preferatul tuturor, dar mai ales al copiilor, este checul cu rodie. Prajitura se face dupa o rețeta simpla, ca la mai toate checurile, iar rezultatul nu dezamagește daca respectați pașii de preparare. Pregatește-le celor dragi o surpriza dulce pe care s-o țina minte!

- Vrei sa le pregatești celor dragi un desert delicios, dar nu mai ai idei, pentru ca te-ai plictisit de vechile rețete? Noi iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru o prajitura cu biscuiți și budinca. Iata cat de ușor poate fi preparata, mai ales pentru ca nu necesita coacere. De ce ingrediente avem…

- Așa-i ca atunci cand te ”lovește” pofta de dulce nu ai vrea sa stai ore in șir pana sa faci un desert de casa, de care sa te bucuri impreuna cu cei dragi? Ei bine, noi iți prezenta o idee de rețeta de prajitura cu pișcoturi, crema de iaurt și fructe. Se prepara rapid, și nu necesita coacere.

- Daca nu știi ce sa le mai gatești micuților tai, noi iți prezentam rețeta de budinca pufoasa de cușcuș, un preparat delicios pentru copii și ușor de realizat. Desertul este preferat de cei mici, dar cu siguranța poate fi și pe placul familiei tale. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Aceasta rețeta este foarte simpla și eficienta. Desertul are un gust delicios, o aroma inconfundabila, iar ”piesa de rezistența”, coacazele, il transforma intr-o experiența unica. Pe de alta parte, coacazele sunt bogate in vitamina C, care susține funcția imunitara sanatoasa. Conțin și fier, care ajuta…