Stiri pe aceeasi tema

- Deserturile sunt perfecte și mulți romani le iubesc. Daca vrei sa incanți papilele gustative ale oricui, un preparat dulce va fi mereu bine primit, mai ales daca este delicios. In perioada de post nu trebuie sa renunți la prajituri, astfel ca rețeta cu pere și migdale vine in ajutorul tau.

- In Romania exista mulți iubitori de deserturi care se bucura de prajiturile delicioase, facute in casa. Rețeta de mai jos este perfecta pentru pentru a fi gatita și cpnsumata alaturi de cei dragi. Crema de lamaie ofera o savoare aparte și te vei bucura de ficare bucațica.

- Daca vrei sa faci o prajitura rapida și foarte ieftina, care sa te salveze in fața oaspeților. Este o rețeta pentru care ai nevoie de doar cateva ingrediente, cu care nu vei da greș. Musafirii te vor lauda pentru acest desert, iți va ieși genial. Cea mai buna rețeta de negresa Atunci cand vorbim despre…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert gustos, dar nu ai idee ce sa pregatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iși prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu nuci și vanilie. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta delicatesa,…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert gustos și sanatos, atunci pregatește rețeta de pavlova cu curmale și crema de mascarpone. Este un preparat extrem de delicios. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta delicatesa, dar și care este modul de preparare!

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios, atunci gatește prajitura cu kiwi și portocale. Este un desert simplu și gustos, care va reuși sa-ți incante papilele gustative. Acest preparat va reuși cu siguranța sa te surprinda. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul…

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem rețeta de tarta cu lamaie și lapte condensat, fara coacere. Iata cum se prepara acest desert rapid și fara coacere!

- Daca ai ramas in pana de idei și iți dorești sa le pregatești celor dragi ceva delicios, dar nu ai idee ce, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu caramel și mandarine. Este desertul care va reuși sa-ți incante…