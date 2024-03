Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in perioada de post a Paștelui și ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta simpla de prajitura cu morcovi. Este un desert delicios. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Daca te numeri printre persoanele care se afla in perioada postul de dinaintea Paștelui, sigur ai nevoie de o lista variata cu preparate, atat feluri de mancare, cat și deserturi, pentru a trece cu brio aceasta perioada de curațare sufleteasca. Noi iți propunem sa incerci și rețeta de baigli sarbesc…

- Ne aflam in perioada postului Paștelui, iar daca nu ai idee ce sa mai gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta simpla de pasta de fasole cu avocado. Este un preparat gustos și sanatos, perfect pentru perioada postului. Iata de ce ingrediente ai pentru…

- Ne aflam in perioada postului Paștelui, iar daca nu ai idee ce sa mai gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta simpla de cartofi cu ciuperci și ceapa la tigaie. Este un preparat delicios, care va reuși sa-ți incante papilele gustative. Iata de ce ingrediente…

- Salamul de biscuiți este unul dintre cele mai populare deserturi. Aceasta rețeta mai este numita și desertul copilariei, fiind una dintre cele mai preparate rețete de cei batrani pentru nepoți. Salamul de biscuiți il gasim foarte ușor in comerț, dar gustul celui facut in casa este unul aparte. Iata…

- Iți este pofta de ceva dulce și nu știi ce sa faci? Iți prezentam o rețeta delicioasa de prajitura cu banane și vanilie. Iata ce trebuie sa faci, pas cu pas, pentru a pregati acest desert la tine acasa.

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios, atunci gatește prajitura cu kiwi și portocale. Este un desert simplu și gustos, care va reuși sa-ți incante papilele gustative. Acest preparat va reuși cu siguranța sa te surprinda. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul…

- Daca ești in cautarea unui deșert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem prajitura cu iaurt și frișca. Iata cum se prepara!