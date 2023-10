Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat Cushman & Wakefield Echinox Marile grupuri de retail poloneze continua sa se extinda pe piața romaneasca, astfel compania Wittchen, unul dintre cei mai importanți retaileri de genți și accesorii de calatorie și articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in cadrul centrului…

- Compania poloneza Wittchen, unul dintre cei mai importanți retaileri de genți și accesorii de calatorie și articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in centrul comercial ParkLake din Bucuresti, dezvoltat de Sonae Sierra. Wittchen a inchiriat un spațiu in cadrul proiectului printr-o…

- Compania poloneza Wittchen, unul dintre cei mai importanți retaileri de genți și accesorii de calatorie și articole premium din piele, va deschide primul magazin din Romania in centrul comercial ParkLake din Bucuresti, dezvoltat de Sonae Sierra. Wittchen a inchiriat un spațiu in cadrul proiectului printr-o…

- Piața de terenuri din București a continuat sa fie activa in ultimele 12 luni, din perspectiva achizițiilor realizate de dezvoltatorii de proiecte imobiliare – ansambluri rezidențiale, spații industriale și de retail, atenția acestora fiind in special pentru fostele platforme industriale aflate in interiorul…

- Volumul tranzactiilor cu cladiri de birouri, spatii de retail, parcuri industriale si hoteluri a scazut cu 43% in primul semestru, la 180,6 milioane euro. ”Numarul proprietatilor imobiliare generatoare de venituri (cladiri de birouri, parcuri industriale si de logistica, spatii de retail, hoteluri)…

- ”Numarul proprietatilor imobiliare generatoare de venituri (cladiri de birouri, parcuri industriale si de logistica, spatii de retail, hoteluri) tranzactionate in primul semestru a crescut cu 30% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, insa valoarea medie a unei tranzactii s-a redus de la 24…

- Piața hoteliera din Bucuresti continua sa fie atractiva pentru operatorii hotelieri internaționali care doresc sa se extinda in Europa Centrala și de Est (ECE). Bucureștiul s-a plasat pe poziția 5 din 20 de orașe din CEE din punct de vedere al interesului principalilor operatori de a investi in perioada…

- Oppo se confrunta cu ceva probleme in țarile din vestul Europei in ultimul an, compania chineza luand aparent decizia de a se retrage și din piața franceza, dupa ce a parasit piața germana in urma conflictului cu Nokia . Compania finlandeza acuza Oppo și OnePlus ca s-ar fi folosit de patentele sale,…