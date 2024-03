The Body Shop are succes! Reprezentanții The Body Shop anunța ca datorita rezultatele bune obținute pe piața din Romania, in luna aprilie este programata deschiderea unui nou magazin in Palas Iași, tot sub conceptul de Workshop Experience. Retailerul a transmis ca și alte deschideri sunt planificate pana la sfarșitul anului, fara insa sa spuna unde și cate. In pofida reorganizarilor la nivel european, operațiunile francizei din Romania, care consta in doua magazine in AFI Cotroceni și ParkLake Mall plus operațiunile e-commerce, sunt in creștere constanta, pe masura ce brandul iși consolideaza…