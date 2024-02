Stiri pe aceeasi tema

- Rata medie de ocupare a hotelurilor din capitalele din Europa Centrala și de Est (ECE – 6 – București, Bratislava, Budapesta, Praga, Sofia și Varșovia) se menține inca sub nivelurile din 2019, in timp ce tariful mediu (ADR) a crescut cu 23%, rezultand un avans al venitului mediu pe camera disponibila…

- Grupul Hermes, reprezentant faimos al industriei luxului pe plan mondial, intenționeaza sa deschida un magazin propriu in București, in zona Ateneului. Celebrul brand francez va veni direct, nu in franciza. Intrarea pe piața din Romania a grupului francez Hermes este considerata foarte importanta pentru…

- ”In luna decembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decat in luna noiembrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, in crestere cu 314 lei (+6,6%) fata de luna noiembrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe ro . Spre comparație, in 2018 autoritațile romane au capturat in total 112 milioane de țigarete. Autoritațile romane au capturat peste 150 de milioane de țigarete…

- Dezvoltatorii au livrat anul trecut 11 proiecte de retail, totalizand aproximativ 215.000 de metri patrați, un nivel record al ultimilor 7 ani, 60% din aceasta suprafața reprezentand parcuri de retail, Craiova, Alba Iulia, Arad, București, Giurgiu, Vaslui fiind printre orașele care au beneficiat de…

- ”In luna noiembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.766 lei, cu 257 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.765 lei, in crestere cu 73 lei (+1,6%) fata de luna octombrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- In luna octombrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.509 lei, cu 159 lei (+2,2%) mai mare decat in luna septembrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.692 lei, in crestere cu 99 lei (+2,2%) fata de luna septembrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…