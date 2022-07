Respectarea drepturilor elevilor în Gorj Consiliul Județean al Elevilor Gorj vrea sa afle cat de mult au fost respectate drepturile elevilor in anul școlar 2021-2022. Potrivit Consiliului Județean al Elevilor Gorj, ultimul an școlar a reprezentat pentru elevii și profesorii din Romania momentul in care s-a inceput revenirea treptata la normalitatea pe care cu toții o cunoșteau inainte de pandemie. Deși pare ca lucru,rile incep sa se stabilizeze, in continuare unitațile de invațamant se confrunta cu multiple probleme in incercarea de a asigura un act educațional de calitate. Totuși, aceste obstacole nu ar trebui sa reprezinte un pretext… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

