Armata Ucrainei are o noua abordare pentru 2024 și un nou ofițer de top. Demiterea generalului Valerii Zalujnii a fost anunțata oficial pe 8 februarie 2024 de catre președintele Volodimir Zelenski, la aproape doua saptamani dupa ce media din America a raportat pentru prima data o iminenta schimbare. „Trebuie sa fim sinceri”, a explicat Zelenski […] The post Resetarea conducerii armatei ucrainene first appeared on Ziarul National .