- Economia Romaniei ar putea creste in acest an cu 3,5% si cu 2% anul viitor, a afirmat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana, la evenimentul "Intalnire cu presa economica" organizat de Piata Financiara la Predeal. "Ne asteptam la o crestere economica de 3,5%. Anul viitor vedem…

- Creșterea veniturilor bugetare este absolut necesara, susține Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, intr-o conferința organizata de publicația Piața Financiara. El a criticat inițiativele de reduceri de taxe și impozite venite in urma unor presiuni din mediul privat.

- Romania a consemnat o crestere economica de 3,9% in 2019, fata de 4,4% in 2018, potrivit previziunilor economice de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE), care arata ca tendinta de incetinire a economiei va continua atat in acest an cat si anul viitor, informeaza AGERPRES . Estimarile publicate…

- Creșterea economica din zona euro a incetinit la un ritm trimestrial de 0,1% in ultimele trei luni din 2019, mai mult fața de ceea ce așteptau economiștii, in timp ce inflația in zona euro a accelerat ușor in luna ianuarie grație unei creșteri a prețurilor la alimente, alcool, tutun și energie, potrivit…

- Deficitul de 3,6% din produsul intern brut planificat de Guvernul Romaniei pentru anul 2020 ramane expansionist, in ciuda unor ajustari minore. Reforma pensiilor si intoarcerea la prudenta fiscala sunt cheia pentru a preveni o deteriorare suplimentara a bonitatii de credit a Romaniei, considera analistii…

- Cresterea economica a Romaniei va ajunge la 4,2% in 2019, dar va incetini in 2020 la 2,8%, sunt de parere expertii Euler Hermes, companie cu activitate in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, informeaza AGEPRRES . Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB-ului Romaniei…

- BNR a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7799 lei/euro, aproape de nivelul record, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Aurul a urcat la cel mai mare nivel din ultimele 3 luni.

- Guvernul Orban a elaborat Strategia Fiscal-Bugetara 2020-2022, care arata ca bugetul pe anul viitor vine cu cresteri mai mici de cheltuieli, dar si cu prognoze mai pesimiste in ceea ce priveste cresterea economica si inflatia.