Reportaj | O noapte în Gara de Nord alături de cei 1.000 de refugiați din Azerbaidjan care au fugit din calea războiului Peste 1.000 de refugiați azeri au ajuns joi noaptea in București și au fost duși la centre din Ilfov. Imaginea acestor oameni inghesuiți pe peronul unei gari dintr-o țara straina arata consecințele cumplite provocate de razboi. O dislocare a sute de mii de vieți. O femeie gravida, cu o fetița de 2-3 ani care doarme in brațele ei, inconjurata de multe bagaje, ma roaga sa o țin pe fetița cateva secunde ca sa ii poata incheia fermoarul de la faș. O iau in brațe, fetița doarme in continuare. Intre timp, soțul femeii aduce restul de bagaje din tren, ajutat de un voluntar. E trecut de 1 noaptea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

