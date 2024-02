Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii ucraineni cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani, care pot fi recrutati pentru a participa la razboi, au interdictia de a se apropia la o distanta mai mica de cinci kilometri de frontiera cu Romania si Republica Moldova, potrivit unui ordin semnat de seful Serviciului de Stat de Frontiera…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) din Republica Moldova a anuntat ca in zona frontierei moldo-ucrainene, in apropierea localitatii Etulia, raionul Vulcanesti, au fost gasite duminica fragmente de drona de tip Shahed, transmite MOLDPRES, potrivit Agerpres.

- In regiunea ucraineana Odessa se finalizeaza construcția punctului de trecere a frontierei ”Reni”, in vederea lansarii controlului vamal și de frontiera comun cu Republica Moldova. Aceasta este una dintre etapele crearii unui "coridor verde" comun intre cele trei țari: punctele de control "Reni (Ucraina)…

- Focuri de arma la frontiera moldo-ucraineana!? Partea ucraineana nu a inregistrat „incidente cu arme de foc” la frontiera cu Republica Moldova, afirma reprezentantul Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei, Andrei Demcenko, citat de RBC, facand referire la declarațiile structurilor separatiste…

- Polițiștii de frontiera din Ucraina au reținut, marți, in apropierea graniței cu Republica Moldova, patru persoane, dintre care trei, erau imbracate in veșminte preoțești și s-au prezentat drept preoți, relateaza TV8.md. „Doi dintre aceștia au fost „imbracați” cu haine de un al treilea – un cleric activ…

- In primele noua luni ale anului 2023, structurile de primire turistica din Republica Moldova au inregistrat creșteri semnificative la numarul vizitatorilor și innoptarile acestora. Cazarile au crescut cu 13,9%, ajungand la 295,2 mii de vizitatori. Din acest total, 53,2% au fost turiști autohtoni, iar…

- Șase cetațeni straini, din Nepal și India, au fost opriți in tentativa lor de trecere ilegala a frontierei, in Serbia. Cetațenii straini au intrat legal in Romania, in baza unor vize de munca.