- Vremea racoroasa din ultimele saptamani a fost un obstacol pentru turistii romani in a alege Maramuresul ca destinatie pentru minivacanta de Pasti, desi pensiunile rurale au oferit preturi de cazare atractive, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism ...

- Este pericol de inundații, din cauza topirii zapezilor, pe Drumul Județean 223 între localitațile Dunarea- Seimeni- Cernavoda și între localitațile Rasova- Vlahii. Din acest motiv, Regia Autonoma Județeana de Drumuri și Poduri Constanța a cerut serviciului rutier sa introduca restricții…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, dintre care 8 in Teleorman in Social / 1.560 de cazuri de gripa au fost confirmate, prin analize de laborator, in sezonul rece 2017 – 2018, dintre acestea numai 8 cazuri fiind inregistrate la nivelul județului…

- Cinci ani la conducerea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), de la inființare, in 1990, și pana in prezent, și 28 de antreprenoriat in turism, imobiliare și hotelarie sunt cartea de vizita a omului de afaceri Alin Burcea. Ultimul mandat de președinte ANAT, de doi ani, a fost marcat de…

- Carmen de la Salciua a postat pe retelele de socializare un mesaj dedicat regretatei cantarete Ramona Fabian. Mesajul artistei a fost apreciat de fanii acesteia. Citeste si Detalii SOCANTE dupa crima de la spitalul din Slatina, urmata de sinucidere: Asistenta ucisa cu 17 lovituri de cutit…

- Nicolae Demetriade a fost ales miercuri seara presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) pentru un mandat de doi ani, se arata intr-un comunicat al asociatiei remis AGERPRES. Cu o experienta de peste 20 de ani in turism, Nicolae Demetriade este fondatorul agentiei de turism Happy…

- Toata lumea trebuie sa contribuie la Fondul de garantare a pachetelor turistice, iar eu am solicitat ca toate agentiile de turism sa vina cu o contributie initiala de 2.000 de euro, a declarat, marti, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, intr-o conferinta de…

- Odata ce fondul de garantare devine viabil, turistul va plati o suma minima, intre 0,1% și 0,2% din valoarea prețului platit pentru pachetul turistic, potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).