- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ…

- romania/file/consultareoradevarajpg_roconsultare_ora_de_vara.jpg Cetațenii europeni și parțile interesate din statele membre sunt invitați sa-și spuna parerea asupra oportunitații modificarii prevederilor care se refera la ora de vara. Consultarea publica este deschisa pana in data de 16 august și este…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Intr-un interviu pentru revista germana Der Spiegel, Salvini a spus ca summitul din aceasta saptamana de la Bruxelles, care cel mai probabil va fi dominat de dispute privind migratia si bugetul, va expune faptul ca blocul comunitar ‘este mai divizat ca oricand’. ‘In urmatoarele luni, se va decide…

- Pe langa pierderile de vieti omenesti si mutilarea pe viata a victimelor, terorismul are un efect economic semnificativ, avand ca victime colaterale afaceri, orase si natiuni care pierd miliarde de euro cand se face bilantul atacurilor, scrie site-ul oficial al Forumului Economic Mondial. …

- Roxana Vantu - jurnalist Digi24, Bruxelles: „Oficialii de aici de la Bruxelles vor sa plafoneze subvențiile pentru fermele mari. De altfel va fi schimbat și modul in care sunt alocați banii. Nu vor mai exista acele discrepanțe istorice intre statele vechi din UE și Romania, care incaseaza plați in funcție…