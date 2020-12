Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare cu executare, sustine ca se considera in continuare nevinovat, precizand ca instanta i-a respins cererea de a fi testat la poligraf. Cristian Adomnitei scrie pe Facebook ca "dupa o…

- Un tanar de 33 de ani din Sacele a fost condamnat definitiv la o pedeapsa totala de trei ani si doua luni de inchisoare, cu executare efectiva, pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului si ucidere din culpa. Totodata, acesta a fost obligat sa achite familiei victimei 110.000 de euro cu…

- Fostul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duța, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare "pentru savarșirea in forma continuata a infracțiunii de luare de mita, cu executare in regim de detenție", conform soluției pronunțate de Tribunalul București.Totodata, instanța…

- Un fost director din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Tulcea a fost condamnat la 3 ani de inchisoare și la plata a peste 3 milioane de lei, pentru ca incheiat un acord cu o asociație ai carei membri erau rudele ei și a luat fonduri europene, informeaza Mediafax.

- Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea…

- Condamnarea fostului viceguvernator a fost decisa in dosarul in care Olteanu a fost acuzat ca a primit un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vintu pentru a interveni in favoarea numirii lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. In acest dosar, procurorii DNA au cerut Tribunalului Bucuresti…

- Un „HAIDUC” de 27 de ani din Borșa condamnat la 3 ani și 1 luna de inchisoare. Vezi de ce… Doua infractiuni si o condamnare de peste 3 ani pentru un tanar din Borșa Ieri, 22 octombrie, ora 09.00, politistii din Borșa au depistat pe raza orașului un barbat de 27 de ani, pe numele caruia a fost emis de…

- Un bargauan a ajuns la pușcarie, dupa ce a fost condamnat definitiv de instanța la un an și 10 luni de inchisoare cu executare, pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale- Compartimentul Urmariri au pus in aplicare, joi, un mandat de executare a…