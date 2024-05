Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii aprilie, soldul datoriilor publice interne și externe ale Romaniei a atins 90,69 miliarde de lei, o creștere semnificativa de 12,93 miliarde de lei in comparație cu luna martie. Aceasta creștere este determinata de necesitatea finanțarii deficitului bugetar estimat la 87 de miliarde…

- „Investitii in infrastructura feroviara de 5,8 miliarde lei! Unda verde in sedinta de Guvern pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aferent anului 2024, al Companiei Nationale de Cai Ferate SA. Investitiile in infrastructura feroviara cresc cu 93,95%, fata de cele preliminate/realizate la 31 decembrie…

- In ultimii cinci ani, poziția financiara a statului roman s-a imbolnavit cronic dar, politicienii, in loc sa trateze boala, au preferat sa fardeze din ce in ce mai mult obrazul palid al vistieriei naționale. Boala consta in creșterea , cu viteze mult peste limita suportabilului , a celulelor infectate…

- Deficitul a crescut alarmant, in opinia unor specialiști. Conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor, deficitul bugetar a urcat la 28,99 miliarde de lei dupa primele doua luni ale acestui an, reprezentand 1,67% din PIB, in crestere de 1,7 ori comparativ cu un sold negativ de 17,04 miliarde…

- Prim-ministrul roman Marcel Ciolacu a recunoscut ca o parte din cheltuielile militare angajate in 2023 au fost, de fapt, amanate și derulate in ianuarie și februarie 2024. „Am finalizat toate contractele așa cum am promis,” a declarat premierul Ciolacu cand a fost intrebat despre cheltuielile pentru…

- Forțele rusești au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții de miercuri spre joi, lovind infrastructura civila, au declarat autoritațile din Ucraina. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 din cele 36 de drone lansate de Rusia. Cinci au fost doborate deasupra…

- „De la preluarea mandatului traim un paradox. Nimeni nu vrea sa creasca impozitele si taxele, nimeni nu vrea taiere de cheltuieli, dar atunci ramane o singura varianta – ne imprumutam. Va reamintesc ca, la preluarea mandatului, am mostenit un program de convergenta pe care l-am primit de la cei care…

- Agenția de rating Fitch a pastrat ratingul Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila. Deficitul bugetar va continua sa creasca, potrivit avertismentului lansat de agenția de evaluare financiara.