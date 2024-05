Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - Csikszereda 2-0, in turul barajului de menținere/promovare in Superliga. Basarab Panduru a ramas impresionat de Dennis Politic, extrema stanga a „cainilor”. Returul are loc pe 27 mai, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc Politic a fost omul meciului, a reușit o „dubla”, iar al doilea gol a fost…

- Dinamo - Csikszereda. „Cainii” au avut o prima repriza de excepție, cu ocazii uriașe in primele 30 de minute ale turului din barajul de menținere/promovare in Superliga. Returul are loc pe 27 mai, de la ora 20:00, la Miercurea Ciuc Ratariile jucatorilor lui Dinamo au exasperat vedetele din tribune,…

- Zeljko Kopic, impreuna cu staff-ul sau tehnic, studiaza jocul adversarei de la baraj. Croatul spera ca sa-l aiba apt pe Velkovski pentru returul cu ciucanii, sunt șanse și in privința lui Edgar Ie, pentru Selmani sezonul este incheiat Dinamo va juca pe Arena Naționala cu Csikszereda in turul barajului…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului Dinamo, a intervenit telefonic la GSP Live și a vorbit despre barajul de menținere/promovare in SuperLiga, pe care „cainii” il vor disputa impotriva celor de la Csikszereda, ocupanta locului 6 din play-off-ul Ligii 2. Dinamo - Csikszereda a fost…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a anunțat ca vrea sa faca un pact cu suporterii inainte de barajul cu Csikszereda. Dinamo ii infrunta pe ciucani pe 20 mai, acasa, in turul barajului de menținere/promovare in Superliga. Returul are loc o saptamana la tarziu, la Miercurea Ciuc.…

- Dinamo a scapat de retrogradarea directa. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a invins-o pe UTA Arad, scor 2-0, in ultima etapa a play-out-ului, a fost ajutata de rezultatele indirecte și va juca barajul de menținere in Superliga cu Csikszereda. Daca meciul tur are șanse mari sa se joace pe Arena Naționala,…