Schimbări importante la cardurile sociale. Cum vor putea fi folosite voucherele pentru alimente O mulțime de pensionari și persoane cu situații precare beneficiaza de cardurile sociale din partea statului. Pana acum, puteau fi folosite doar pentru alimente și mese calde, dar autoritațile vor sa extinda valabilitatea și aria de utilizare a acestora. Medicamente platite cu cardurile sociale Ultima tranșa de bani a intrat pe cardurile sociale in luna […] The post Schimbari importante la cardurile sociale. Cum vor putea fi folosite voucherele pentru alimente appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.700.000 de romani, in special pensionari, primesc bani pe cardul de alimente. Cardul se alimenteaza o data la doua luni cu suma de 250 de lei, urmatoarea transa fiind in luna iunie, urmand ca in anii urmatori cuantumul sa fie diminuat.

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca aproximativ 2,6 milioane de beneficiari ai cardului social pentru alimente vor primi o noua tranșa de 250 de lei incepand de luni, 15 aprilie. Procesul de incarcare a cardurilor se va desfașura in perioada 15-25 aprilie 2024.…

- Incarcarea cardurilor pentru alimente cu o noua transa de 250 de lei va incepe luni, pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane beneficiari eligibili, a anuntat, duminica, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.

- Guvernul a anunțat de asemenea, la inceputul acestui an un nou nivel maxim al veniturilor de care se ține cont la acordarea voucherelor sociale.Nivelul maxim al veniturilor de care se ține cont la acordarea voucherelor sociale a crescut de anul acesta.„Din acest an, Guvernul Romaniei a decis majorarea…

- Cand vor intra banii pe cardurile sociale, in aprilie. Data la care se vor acorda cei 250 de lei pentru alimente și mese calde Cand vor intra banii pe cardurile sociale, in aprilie. Romanii cu venituri reduse vor primi in luna aprilie a doua tranșa din acest an pentru achiziționarea de produse alimentare…

- Oamenii au inceput inca de acum cateva zile sa ceara explicații clare pe rețelele sociale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Au incercat, de altfel, sa ia legatura cu reprezentanții instituției prin e-mail, dar mesajele li s-au intors inapoi cu explicația ca inbox-ul e plin. In tot…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) a anunțat finalizarea listelor cu beneficiarii cardurilor sociale pentru alimente, un program ce vizeaza peste 2,5 milioane de romani vulnerabili. Acest demers este realizat in colaborare cu Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și Casa…