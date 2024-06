Gorj: Minor rănit după ce a căzut de pe un ATV Un tanar, de 15 ani, din Samarinești, Gorj, a ajuns la spital ieri dupa ce a cazut de pe un ATV. Din primele verificari efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul ca la data de 1 iunie, tanarul, in timp ce conducea un ATV prin padurea din extravilanul satului Vagiulești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat pe partea stanga. In urma cazaturii a rezultat ranirea baiatului. Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

